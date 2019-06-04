الاتحاد يعاقب لاعبيه رغم البقاء في الدوري .. وميدو الأقرب لقيادة الفريق

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم ما يعادل قيمته 10 % من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بسبب سوء الأداء والنتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، وعدم ظهوره بالمظهر اللائق بقيمة نادي الاتحاد رغم ما قامت به إدارة النادى من توفير

كافة عوامل الاستقرار و النجاح سواءً مالية أو إدارية.

وأكد بيان مجلس الإدارة الذي أعقب الفوز في آخر مباريات الدوري علي سموحه بثلاث أهداف مقابل هدف أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم و تحقيق آمال و طموحات

جماهيره و مجلس إدارته.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي قد بدأ رحلة البحث عن مدير فني جديد خلفًا لحلمي طولان الذي تقدم باستقالته عقب الخساره أمام حرس الحدود، حيث تولي طلعت يوسف مسئولية القيادة الفنية أمام سموحة بشكل مؤقت وانتهت مهمته بنهاية اللقاء .

ومنحت إدارة نادي الاتحاد جميع اللاعبين راحة سلبية لحين بدء فترة الإعداد للموسم الجديد .

وعلمت الوفد أن أحمد حسام (ميدو) هو الأقرب لتولي المسئولية .