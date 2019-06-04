إشبيلية يعلن التعاقد مع جولين لوبيتيجي مدير فني للفريق

أتم نادي إشبيليةتعاقده مع الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، ليتولى المسئولية الفنية للفريق الأندلسي، خلال الموسم المقبل.
وأعلن أشبيلية اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع لوبيتيجيلمدة ثلاثة مواسم، خلفا لخواكين كاباروس، والذي قاد الفريق لتحقيق المركز السادس في الدوري الإسباني للموسم المنصرم.
يذكر أن لوبيتيجي تولى تدريب منتخب إسبانيا وقاده
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