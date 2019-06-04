إشبيلية يعلن التعاقد مع جولين لوبيتيجي مدير فني للفريق

أتم نادي إشبيليةتعاقده مع الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، ليتولى المسئولية الفنية للفريق الأندلسي، خلال الموسم المقبل. وأعلن أشبيلية اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع لوبيتيجي لمدة ثلاثة مواسم، خلفا لخواكين كاباروس، والذي قاد الفريق لتحقيق المركز السادس في لمدة ثلاثة مواسم، خلفا لخواكين كاباروس، والذي قاد الفريق لتحقيق المركز السادس في الدوري الإسباني للموسم المنصرم. يذكر أن لوبيتيجي تولى تدريب منتخب إسبانيا وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا2018، ولكنه استقال بشكل مباغت قبل انطلاق البطولة بأيام ليتولى تدريب ريال مدريد في يوليو 2018، ولكن تمت إقالته بعد 10 جولات فقط من الدوري الإسباني بعد السقوط المدوي أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف.

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