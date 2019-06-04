شاهد.. «محمود الونش» قنبلة أخطاء في الزمالك

يعد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، من أبرز اللاعبين في الفريق الأبيض منذ انضمامه قبل موسمين، والذي وضعت عليه الجماهير آمالًا عريضة في إعادة الصلابة الدفاعية لأبناء ميت عقبة.

ورغم تطلعات الجماهير في الونش إلا أن اللاعب خيّب ظن عشاق الزمالك بأخطائه المتكررة في المباريات والتي دائمًا ما تكلف الفريق الأبيض خسارة مباراة وربما خسارة بطولة.

وتستعرض "الوفد"، أبرز أخطاء الونش مع الزمالك:

- الإنتاج الحربي:

لم يكتف الونش بارتكاب خطأ واحد في لقاءات الزمالك مع الإنتاج الحربي بل ارتكب خطأين، الأول، في المباراة التي جمعت الفريقين عقب مواجهة الأهلي والزمالك على السوبر المصري عام 2017، بعدما حاول اللاعب مراوغة أوميد أوكري مهاجم الإنتاج في

هذا التوقيت، إلا أن الأخير استخلص الكرة وانفرد بالحارس محمود عبدالرحيم جنش وأودع الكرة الشباك، وفاز الإنتاج في هذا اللقاء بهدفين لهدف.

وواصل الونش أخطاءه في مباريات الإنتاج الحربي بعدما تسبب في احتساب ركلة جزاء للأخير لينجح الفريق في خطف نقطة تعادل من الزمالك.

- الداخلية:

من جديد يقع الونش في خطأ فادح خلال لقاء الزمالك والداخلية بالدور الثاني للدوري موسم 2017/2018، حيث فاز الأبيض 2/1، وكانت الكرة أمام الونش إلا أنه سقط على الأرض بعدما فقد توازنه ليتسلم لاعب الداخلية الكرة ويودعها الشباك ويقلص الفارق

ويتسبب في توتر الأجواء داخل اللقاء.

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- المقاولون العرب:

كان الونش أحد أسباب تعادل المقاولون مع الزمالك في لقاء الدور الثاني من الموسم الحالي بين الفريقين، بعدما أهدر ذئاب الجبل ركلة جزاء تعادل بها المقاولون مع الزمالك بهدفين لمثلهما.

- ضياع الحلم الأفريقي:

من جديد تطوع الونش بمنح أهلي طرابلس ركلة جزاء خلال مباراته مع الزمالك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2017، ليتعادل الفريق الليبي مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ويتبخر الحلم الأبيض في المنافسة على اللقب القاري.

- حرس الحدود:

ارتكب الونش خطأً فادحًا في لقاء الزمالك مع حرس الحدود أمس بمؤجلات الجولة الـ30 للدوري الممتاز، بعدما ترك مركزه في قلب الدفاع وتقدم إلى منتصف الملعب ليلعب الكرة برأسه، لكنه يفشل في ذلك ليستغل الحدود هذه المساحة ويتم تمرير الكرة للاعب إيدو موسيس وتبدأ الهجمة التي جاء منها هدف التقدم للحدود.