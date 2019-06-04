رئيس باريس سان جيرمان يكشف موقف البرازيلي نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، موقف اللاعب البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، من الرحيل عن النادي الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أغلق الباب أمام رحيل نيمار، مشددا أنالفريق الباريسي لن يسمح بعودة اللاعب إلى برشلونة أو رحيله إلى ريال مدريد.
وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى رغبة ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في عودة نيمار، إلى النادي الكتالوني.
وكان نيمار انتقل في موسم 2017 إلى صفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صفقة تاريخية، بمقابل 222 مليون يورو.
يذكر أن نيمار لم ينجح هذا الموسم مع باريس سان جيرمان سوى في التتويج بلقب الدوري الفرنسي، وخسر الكأس في المباراة النهائية أمام رين، والتي شهدت سلوك عنيف من اللاعب تجاه أحد المشجعين.
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