رياضة | تقارير.. راتب ميسي يتسبب في افساد صفقة ريال مدريد الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. راتب ميسي يتسبب في افساد صفقة ريال مدريد الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى موافقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على الانتقال إلى ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحف الفرنسية أن مبابي لديه شرط وحيد للموافقة على الرحيل إلى ريال مدريد وهو الحصول على راتب مالي يصل قيمته لما يتقاضاه ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات صحفية سابقة: "لا نعتزم بيع لاعبينا إلى ريال مدريد أو برشلونة، خاصة الذين يشكلون أهمية كبرى مثل نيمار ومبابي".

الجدير بالذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان يريد التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل إعادة هيكلة الفريق الأول للريال من جديد.