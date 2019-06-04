رياضة | شجار عنيف بين جماهير الوداد والترجي أمام مقر اجتماع الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شجار عنيف بين جماهير الوداد والترجي أمام مقر اجتماع الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية أن الفندق الذي يستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باريس، شهد شجار بين جماهير الوداد والترجي أمام بواباته.

وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربى والترجى التونسى.

ونشرت جماهير الفريق المغربي لافتة تتهم الاتحاد الأفريقى بالفساد، بينما تجمع عدد من جماهير الفريق التونسى وهتفوا لناديهم أمام بوابة الفندق.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أرجأ قراره بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لما بعد استكمال اجتماعه الطارئ والذي بدأ اليوم الثلاثاء، على أن يستكمل الاجتماع مساء اليوم عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس.