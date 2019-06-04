رياضة | أرقام "الكان" القياسية (15).. المنتخبات الأكثر فوزًا وهزيمة في تاريخ بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (15).. المنتخبات الأكثر فوزًا وهزيمة في تاريخ بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة الخامسة عشر من سلسلة "أرقام الكان القياسية" المنتخبات الأكثر تحقيقًا للانتصارات والأكثر تعرضًا للهزيمة في تاريخ بطولة أمم إفريقيا منذ انطلاقها عام 1957:

- الأكثر فوزًا:

1- مصر: 54 انتصارًا

2- غانا: 53 انتصارًا

3- نيجيريا: 46 انتصارًا

4- الكاميرون: 40 انتصارًا

5- كوت ديفوار: 39 انتصارًا

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6- زامبيا: 26 انتصارًا

7- الجزائر: 22 انتصارًا.

- الأكثر هزيمة:

1- كوت ديفوار: 27 هزيمة

2- الكونغو الديمقراطية: 27 هزيمة

3- مصر: 25 هزيمة

4- غانا: 25 هزيمة

5- الجزائر: 25 هزيمة

6- تونس: 22 هزيمة

7- زامبيا: 21 هزيمة