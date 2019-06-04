رياضة | "يويفا" يؤجل تطبيق القوانين الجديدة في دوري الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يويفا" يؤجل تطبيق القوانين الجديدة في دوري الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات بطولة أوروبا 2020، هذا الأسبوع، لن تشهد تغييرات في قوانين اللعبة والتي ستدخل حيز التنفيذ رسميا هذا الشهر.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن القواعد الجديدة، التي تتضمن وضوحا أكبر في حالات إشهار البطاقات الحمراء والصفراء، سيتم تقديمها بالمسابقات القارية بدءا من 25 يونيو الجاري.

ومن المنتظر تطبيق قواعد أخرى تشمل معاقبة لاعبين عند إزعاج المنافسين في الحائط البشري خلال الركلات الحرة وسيفرض عليهم الابتعاد لمسافة متر واحد عن الحائط.

Advertisements

وسيتم إجبار اللاعبين على مغادرة الملعب من أقرب نقطة عند الاستبدال للحد من إضاعة الوقت باجتياز الملعب لمصافحة الزملاء.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان "لتجنب أي ارتباك نظرا لضيق الوقت ولقلة الوعي بعدد التغييرات الكبيرة بقوانين اللعبة قرر اليويفا البدء في التطبيق بالتزامن مع بداية الموسم الجديد".

وأوضح أن التغييرات قد تطبق في الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 بدءا من يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري وكذلك في تصفيات بطولة 2020 في سبتمبر المقبل.