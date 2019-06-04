رياضة | نجم يوفنتوس على رادار بطل البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس على رادار بطل البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جواو كانسيلو ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقرير لها اليوم قالت فيع،إن نادي مانشستر سيتي يحضر عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق كرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، بالصيف المقبل".

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب البرتغالي، أصبح هدفا وعلى رأس أولويات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، للتعاقد معه بالموسم الجديد.

ويسعى السيتي لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد، للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بمنافسات البريميرليج هذا الموسم.