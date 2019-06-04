رياضة | نجم باريس سان جيرمان يوافق على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان يوافق على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن توماس ​مونييه نجم ​باريس سان جيرمان الفرنسي عن موافقته على الرحيل عن الفريق الفرنسي​ وسط شائعات تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وقال مونييه في تصريحات صحفية : "إنه شيء قد يناسبني. لا أعتقد أن النادي سوف يكسب الكثير من المال من خلال صفقتي. لدي قيمة سوقية لكنني مدافع، ألعب مباراة واحدة من أصل ثلاثة وأنا في الثامنة والعشرين من عمري".

واختتم مونييه تصريحاته قائلاً : "لست مثل أدريان الذي يستحق 50 مليون يورو. كانت هناك مكالمات هاتفية منذ يناير الماضي مع الأندية المهتمة. هناك عشرة أندية، كلها في المراكز الخمسة الأولى من بطولاتها".