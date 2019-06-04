رياضة | أياكس يرفض التفريط في مدربه لصالح روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يرفض التفريط في مدربه لصالح روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن آياكس ​الهولندي رفض عرضًا من روما للتعاقد مع مديره الفني إريك تين هاج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية بأن هذا رفض العرض قلص قائمة المرشحين لقيادة روما إلى إثنين وهما روبرتو دي زيربي المدير الفني لساسولو وباولو فونسيكا المدير الفني لشاختار دونيتسك الأوكراني.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن تجربة دي زيربي في كرة القدم الإيطالية تمنحه بعض المزايا على فونسيكا.

يذكر أن روما احتل المركز السادس في جدول ​الدوري الإيطالي​ في الموسم المنصرم برصيد 66 نقطة.