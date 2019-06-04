رياضة | دي ليخت حائر بشأن مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت حائر بشأن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ​ماتياس دي ليخت​ نجم آياكس أمستردام الهولندي بأنه مازال حتى الآن حائراً بشأن مستقبله مع الفريق ولم يتخذ أي قرار وأكد أنه مازال يدرس العروض المقدمة له لاختيار الأفضل بينها.

وقال دي ليخت في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية : "حتى الآن ما زلت اتابع وادرس بشغف كافة العروض التي قدمت لي من أندية ​برشلونة​ ويوفنتوس​ ومانشستر يونايتد، وعلى أثرها اتخذ القرار إما البقاء في آياكس أو الرحيل إلى نادي آخر".

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وأضاف: "جميع العروض التي هي أمامي جيدة ولكن علي أن اختار الأفضل".

وتابع: "أنا متحمس لما سيحدث في المستقبل ولكن علي أن ابقى هادئًا لأن هذا الأمر هو تحدي بالنسبة لي، هذا هو أهم شيء، من الناحية المنطقية يجب أن أختار الأفضل".

واختتم دي ليخت تصريحاته قائلاً : "الحياة في الخارج صعبة وستكون صعبة بالنسبة لي".