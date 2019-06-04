رياضة | يوفنتوس يخطط لخطف صفقة الموسم من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لخطف صفقة الموسم من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ايطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و كشفت شبكة جيانلوكا دي مارزيو الإيطالية أن يوفنتوس دخل في مفاوضات جادة مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لجلبه من جديد لليوفي، وحسم الصفقة قبل ريال مدريد الذي يرغب أيضًا في الحصول على خدمات اللاعب.

و كان بوجبا لاعبا في اليوفي قبل الانتقال لفريقه الحالي مانشستر يونايتد، ومتحمس للعودة لليوفي مرة أخري.

و أكدت الشبكة الإيطالية أنه لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن بين اليوفي و اليونايتد لكنها لا تستبعد محاولة البيانكونيري دمج لاعبين في الصفقة.