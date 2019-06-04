رياضة | تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، عرضين من نظيره ريال مدريد للاستغناء عن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب الفريق في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن تشيلسي لن يترك هازارد بسهولة لريال مدريد في الصيف بعد رفضه عرضين سابقين من الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد عرض في أول أبريل الماضي، 100 مليون يورو لضم هازارد من تشيلسي لكن الأخير رفض.

وجاء العرض الثاني من ريال مدريد في الساعات الماضية بقيمة 120 مليون يورو لضم البلجيكي من البلوز لكن بطل الدوري الأوروبي رفض أيضا.