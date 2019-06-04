رياضة | جماهير الوداد تحاصر اجتماعات الكاف في باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الوداد تحاصر اجتماعات الكاف في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مجموعة من جماهير نادي الوداد المغربي، بمحاصرة والتجمهر أمام مقر اجتماع الاتحاد الإفريقى " كاف " فى باريس لمناقشة أزمة مباراة إياب نهائي بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بدورى أبطال إفريقيا.

وأحضرت جماهير الوداد المغربى لافتة كبيرة للغاية مكتوبة عليها " الفساد ينتهك كرة القدم "، نسبة إلى ما حدث خلال مباراة نهائي دوري الأبطال.

وقررت لجنة الطوارئ فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تأجيل حسم أزمة فضيحة رادس فى مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى جمع بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي إلى مساء اليوم الثلاثاء.