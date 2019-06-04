رياضة | رئيس الاتحاد المغربي: الجميع يحارب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد المغربي: الجميع يحارب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن هناك حربًا تتعرض لها بلاده داخل الاتحاد الإفريقي من قبل المصريين والتونسيين، وذلك بعد ازدياد قوتهم في الكاف.

وأوضح لقجع في كلمة ألقاها خلال اجتماعه بمدربي الدوري الاحترافي ونقلها موقع لو 360 سبورت أن المغرب عندما كان ضعيفا في الكاف، لم يكن يلتفت إليه أحد، لكنه عندما أصبح قويا، لفت الانتباه إليه.

وقال :"هناك حربًا مباشرة مع باقي الأطراف التي ترفض أن يكون لنا مكانة قوية في الكاف"، مؤكدًا أنه مستعد للحرب، وقد أعد لها منذ فترة.

وأتم فوزي لقجع تصريحاته مؤكدًا أنه كان يعلم أن مسؤولي كرة القدم في تونس ومصر، سيشنون عليه حربا لإضعافه، مُطالبًا مدربي كرة القدم الوطني بمساعدته إلى جانب باقي الأطراف من أجل محاربة الفساد في الاتحاد الإفريقي.