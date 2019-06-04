رياضة | غربلة في برشلونة.. 5 لاعبين خارج النادي الكتالوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غربلة في برشلونة.. 5 لاعبين خارج النادي الكتالوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة نادي برشلونة حملة "غربلة" في صفوف الفريق من أجل الاستعداد للميركاتو الصيفي الحالي والتعاقد مع صفقات قوية لتدعيم الصفوف بعد الخروج من دوري الأبطال وخسارة لقب كأس الملك.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رغبة نادي برشلونة في بيع بعض من نجومه لتمويل الصفقات الجديدة التي تطمح الإدارة لجلبها هذا الصيف.

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وحددت الصحف الاسبانية بعض الأهداف التي يمكن أن يتم التعاقد معها؛ وهي ماتياس دي ليخت، رودريجو مورينو مهاجم نادي فالنسيا وأنطوان جريزمان نجم نادي اتليتكو مدريد.

وتريد إدارة البارسا التخلص من؛ جاسبر سيلسين وأندريه جوميش ورافينها ودينيس سواريز، مالكوم.

كما وضعت الإدارة أسعار محددة لكل هؤلاء اللاعبين مثل سيلسين 30 مليون يورو، جوميش 25 مليون يورو، مالكوم 35 مليون يورو، دينيس سواريز 20 مليون يورو، رافينها 15 مليون.