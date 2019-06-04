رياضة | إيهاب جلال.. صانع نجوم الملايين في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال.. صانع نجوم الملايين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يختلف أحد على إمكانيات وقدرات إيهاب جلال الفنية وأنه أحد أفضل مدربي الدوري المصري في أخر ثلاثة مواسم بما حققه من إنجازات ونتائج إيجابية مع مصر المقاصة بعدما قاد فريق مصر المقاصة لإنجاز تاريخي بإحتلاله المركز الثاني في موسم 2016-2017 بعدما حصد الفريق الفيومي 74 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول والمتوج باللقب، وثمانية نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث .

إيهاب جلال يرفع دائما شعار "العمل في صمت" حيث ابتعد، كثيراً عن الإعلام والميديا بصفة عامة، عكس غيره الذين يرون أن الإعلام له دور كبير في نجوميتهم ونجاحهم.

وقدم إيهاب جلال عدد من النجوم للكرة المصرية من خلال إعادة اكتشافهم مع الفريق الفيومي بخلاف إعادة الاتزان النفسي لهم، وتوظيفهم في أكثر من مركز داخل الملعب، انتقلوا فيما بعد لقطبي الكرة المصرية ومنهم من خاض تجربة الاحتراف، وساهم في دخول الملايين لخزينة النادي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 11 لاعبيا نجح إيهاب جلال في إعادة إكتشافهم مرة أخرى وانضم فيما بعد لقطبي الكرة المصرية:-

-أحمد الشيخ

لفت أحمد الشيخ صانع ألعاب مصر المقاصة الأنظار إليه منذ ثلاثة مواسم ماضية، بفضل أدائه الممتع مع الفريق الفيومي وأصبح محط أنظار قطبي الكرة المصرية حتى نجح الأهلي في التعاقد معه في صيف 2015 لمدة 5 مواسم مقابل 6.5 مليون جنيه نقدا إلى جانب 2 مليون على 4 أقساط لتكن إجمالي الصفقة 8.5 مليون جنيه.

-حسين السيد

برز حسين السيد في مركز الظهير الأيسر وقدم مستويات طيبة مع الفريق الفيومي، وبات أحد أفضل مدافعي مصر تحت قيادة إيهاب جلال، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للزمالك قبل أن يغير مساره في اللحظات الأخيرة ويوقع على عقود الانضمام للأهلي في صيف 2014 مقابل 2 مليون جنيه.

-هشام محمد

لمع هشام محمد مع إيهاب جلال وبات أحد الركائز الأساسية للفريق الفيومي، بعد أن قدم أداءً مميزًا للغاية سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي ليقرر الأهلي التعاقد معه وإعادته مرة أخرى لصفوف الفريق وخاصة وأن الفريق كان يعاني من أزمة في مركز وسط الملعب بسبب تذبذب مستوى حسام عاشور وحسام غالي، لينضم للمارد الأحمر في صيف 2017 مقابل 9 ملايين جنيه.

-حسين الشحات

تعاقد مصر المقاصة مع حسين الشحات من الشرقية للدخان، وأصبح تحت قيادة إيهاب جلال أفضل ظهير أيمن في الدورى خاصة أنه يجيد الواجبات الدفاعية بشكل جيد ليكون مصدر أمان لفريقه في الجبهة اليمنى، كما يعتمد عليه إيهاب جلال في الشق الهجومى للفريق حيث دائما ما يخترق دفاعات المنافسين من ناحية اليمين، وكان قريبا جدا من الانضمام للأهلي بناء على تألقه مع فريقه إلا أن العين الإماراتي تعاقد معه على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار.

-محمود عبدالعاطي "دونجا"

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انضم دونجا إلى مصر المقاصة قادما من النجوم، وقدم مستوى جيد مع الفريق الفيومي وبات واحد من أفضل لاعبي الارتكاز في الدوري المصري، ليخطف أنظار مسؤولي الزمالك ويتعاقد مع الأبيض في يوليو عام 2016برفقة الثنائي محمد مسعد وحسني فتحي مقابل 9 ملايين جنيها.

-ميدو جابر

ظهر ميدو جابر بمستوى متميز مع مصر المقاصة ولفت أنظار مسؤولي القطبي، انضم للأهلي في الميركاتو الصيفي عام 2016، كلف خزينة القلعة الحمراء 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه قيمة إعارة أحمد الشيخ إلى الفريق الفيومي لمدة موسم واحد، وأحد لاعبي فريق الشباب والاستغناء عن أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق، مجانا.

-محمد مسعد

انضم محمد مسعد للزمالك قادما من مصر المقاصة في صيف عام 2016، تعاقد معه الزمالك بجانب الثنائي محمود عبد العاطي "دونجا" وحسني فتحي مقابل 9 ملايين جنيها للثلاثي.

حسني فتحي

تعاقد معه الزمالك لحل أزمة الظهير الأيمن في صيف عام 2016 وآتى في صفقة ضم دونجا ومحمد مسعد مقابل 9 ملايين جنيها.

-أحمد داوودا

أحد أفضل لاعبي خط الوسط في مصر خلال الموسمين الماضيين بفضل أدائه الممتع مع الفريق الفيومي ليتعاقد معه الزمالك في الموسم الماضي مقابل 8 ملايين جنيها بالإضافة إلى 3 ملايين مستحقات متأخرة للمقاصة.

-نانا بوكو

انضم المهاجم الغاني للزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة تبادلية كبرى شملت زميله بالمقاصة عماد فتحي، لم تكلف خزينة الأبيض أي مقابل مادي، لكنه استغنى للفريق الفيومي عن الثلاثي محمد رمضان، صلاح عاشور، وأحمد مجدي.

-عماد فتحي

انضم لاعب وسط مصر المقاصة للزمالك في العام الماضي وكان ضمن صفقة الغاني نانا بوكو، التي لم تكلف خزينة الأبيض أي مقابل مادي، لكنه استغنى للفريق الفيومي عن الثلاثي محمد رمضان، صلاح عاشور، وأحمد مجدي.