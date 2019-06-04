رياضة | ريوس يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.. وسانشو أفضل صاعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريوس يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.. وسانشو أفضل صاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز ماركو ريوس مهاجم وقائد بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الألماني لكرة القدم .

وحصل ريوس البالغ من العمر 30 عاما على 4ر31 بالمئة من الأصوات.

وسجل ريوس 17 هدفا في الموسم الماضي من البوندسليجا الذي انهاه دورتموند في المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونخ.

وسبق لريوس الفوز بنفس الجائزة مرتين من قبل في عامي 2012 و2014.

وحل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني بعد حصوله على 9ر20 بالمئة من الأصوات.

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وجاء كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثالث بحصوله على 4ر12 بالمئة من الأصوات.

وحصد ادي هوتر مدرب اينتراخت فرانكفورت جائزة مدرب العام.

وقاد هوتر فريق اينتراخت فرانكفورت لبلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي في الموسم الأول له مع الفريق.

ونال هوتر 8ر41 بالمئة من الأصوات وجاء فلورين كوفيلدت مدرب فيردر بريمن في المركز الثاني بحصوله على 15 بالمئة من الأصوات.

وفاز جادون سانشو جناح دورتموند بجائزة أفضل لاعب صاعد بحصوله على 51 بالمئة من الأصوات.