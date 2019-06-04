رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم الصربي لوكا يوفيتش صفقة ريال مدريد الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم الصربي لوكا يوفيتش صفقة ريال مدريد الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى ريال مدريد الأسبانى تعاقده رسميًا، مع الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألمانى، لمدة 6 سنوات حتي يونيو 2025، ليصبح أولى صفقات الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والاحصائيات في مسيرة "يوفيتش" مع الأندية التي لعب لها:-

- لوكا يوفيتش من مواليد 23 ديسمبر لعام 1997 يبلغ عمره (21 عامًا).

- بدأ يوفيتش مسيرته الكروية ضمن صفوف الناشئين في فريق ريد ستار بلجراد الصربي عام 2012 واستمر معه حتي 2016 قبل أن ينتقل لصفوف فريق أبولون ليماسول القبرصي.

- انتقل "يوفيتش" لصفوف فريق بنفيكا البرتغالي في موسم 2015/2016، ثم انتقل في صيف 2017 إلي فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني لمدة موسمين علي سبيل الإعارة، قبل أن يفعل فرانكفورت بند شراء اللاعب مقابل 7 ملايين يورو.

- لوكا يوفيتش لعب خلال مسيرته الكروية 138 مباراة، حقق الفوز في 76 مباراة، وخسر 32 مباراة، وتعادل في 30 مباراة، وسجل 52 هدفًا وحصل على 6 بطاقات صفراء.

- حقق لوكا يوفيتش خلال مشواره الكروي 6 بطولات مع ريد ستار بلجراد وبنفيكا واينتراخت فرانكفورت.

- لوكا يوفيتش مثل جميع المنتخبات الوطنية في بلاده، وشارك في 4 مباريات مع منتخب صربيا الأول، وسجل هدف.

Advertisements

* أرقام "يوفيتش" مع فرانكفورت بالموسم الحالي:-

• لعب 46 مباراة منها 36 مباراة شارك فيها "أساسي"

• سجل 27 هدفًا وصنع صنع 6 أهداف

• التسديدات: 113 تسديدة

• الفرص المهدرة: 22 فرصة

• صناعة الفرص: 9 فرص محققة

• المرواغات: 34 مراوغة بنسبة "45%"

• الالتحامات: 191 التحام بنسبة "42%"

• التمريرات: 581 تمريرة "70%".