شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفيتش» أغلى صربي في عالم كرة القدم.. فرانكفورت يتفوق في استراتيجية الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم، رسميًا خبر ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني بمقابل مادي يصل إلى 60 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ6 سنوات، حتى صيف عام 2025.

وكانت التقارير الصحفية خلال الشهرين الماضيين أوضحت بأن العملاق الإسباني قريب من الحصول على موهبة الهجوم الجديدة في عالم كرة القدم، مع تألق المهاجم الصربي البالغ من العمر 21 عامًا في البوندزليجا ومسابقة الدوري الأوروبي، وهو اللاعب الذي أصبح اليوم أغلى صربي في تاريخ كرة القدم، محطمًا الرقم السابق باسم مواطنه نيمانيا ماتيتش في صيف 2017، عندما انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من تشيلسي مقابل 45 مليون يورو.

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واستفاد نادي فرانكفورت من مقابل مادي يتجاوز الـ50 مليون يورو في صفقة بيع اللاعب الصربي، الذي لم يستمر ضمن صفوف النادي الألماني لأكثر من موسمين، بعد أن انتدبه فرانكفورت في صيف 2017 من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقابل 200 ألف يورو، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 7 ملايين يورو، وهو الشرط الذي فعله فرانكفورت في شهر إبريل الماضي، ليبيعه بعدها بأقل من شهرين مقابل 60 مليون يورو، وإن كان النادي الألماني مضطرًا لدفع 30% من عائد بيع اللاعب للنادي البرتغالي، الذي اشترط الحصول على هذه النسبة في عقد بيع المهاجم الصربي للنادي الألماني.

وسجل «يوفيتش» 17 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، بالإضافة لصناعته 6 أهداف، ليشترك في تسجيل 23 هدفًا في 32 مشاركة في البوندزليجا هذا الموسم، محتلًا المركز الثالث كأفضل الهدافين في المسابقة خلف روبرت ليفاندوفسكي (22 هدفا) وباكو ألكاسير (18 هدفا).

ومع تألقه في الدوري الألماني، ساهم «يوفيتش» بشكل فعال في قيادة إينتراخت فرانكفورت للوصول إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر فرانكفورت بشق الأنفس ضد تشيلسي (بطل المسابقة) بركلات الجزاء، بعد أن قدم النادي الألماني موسمًا رائعًا في المسابقة، أطاح خلال مشواره فيها لنصف النهائي بأندية مثل مارسيليا الفرنسي، شاختار الأوكراني، إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، وتألق «يوفيتش» بتسجيله 10 أهداف جعلته ثاني أفضل هدافي المسابقة خلف الفرنسي أولفييه جيرو (11 هدفا).

وأصبح «يوفيتش» سادس صربي ينضم لصفوف الفريق الأول لريال مدريد، وهو الاسم الصربي الأبرز الذي ينضم لصفوف النادي بعد مواطنه وأحد نجوم الكرة الصربية، بريدراج مياتوفيتش، الذي لعب ضمن صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 1996 و1999، ساهم في فوز النادي بلقب الدوري في موسم 1996/1997، بالإضافة للقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 32 عامًا في عام 1998، وتألق على المستوى الفردي بحلوله ثانيًا في سباق الكرة الذهبية عام 1997 (خلف البرازيلي رونالدو).