شبح التهرب الضريبي يطارد دييجو كوستا

اتهمت نيابة مدريد، مهاجم أتلتيكو مدريد، دييجو كوستا، بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو للضرائب خلال العام المالي 2014 الذي انضم فيه لتشيلسي.

وأشارت النيابة في تقرير للوكالة الضريبية، إلى أنه رغم أن اللاعب كان مقيمًا في إسبانيا في ذلك العام، إلا أنه لم يبلغ الضرائب بالإيرادات التي دفعها له النادي الإنجليزي، جراء التنازل عن حقوق الصورة.

وحصل كوستا في 2014 على مليون و371 ألف و98 يورو عن حقوق الصورة، ولكنه لم يذكر في إقراره الضريبي المبالغ التي حصل عليها من تشيلسي، والتي بحسب التقرير، تسببت في خسائر للخزانة الحكومية بقيمة مليون و14 ألف و416 يورو.