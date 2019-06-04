شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتعاقد مع يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (برلين)

أكد أينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء إن مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش سينتقل إلى ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لمدة خمس سنوات عقب اجتياز الكشف الطبي.

وانضم يوفيتش (21 عاما) إلى أينتراخت في 2017 من بنفيكا وسجل 17 هدفا في 32 مباراة بدوري الدرجة الأولى الألماني الموسم الماضي بجانب عشرة أهداف في 14 مباراة بالدوري الأوروبي.

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت "إنها خسارة كبيرة لنا على المستوى الرياضي. يتمتع بطاقة هائلة وبات سلاحا تهديفيا معروفا حول أوروبا".