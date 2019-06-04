شكرا لقرائتكم إنبى يوافق على بيع نجمه للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو نادى إنبى، على رحيل على فوزى الظهير الأيمن للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن مصدر داخل إنبى أنه لا يمانع رحيل على فوزى للأهلى شرط لوصول لاتفاق مادى مناسب، مؤكدا أن الفريق لا يقف أمام لاعبيه عندما يتلقون عروضا مميزة، وهو ما حدث مع صلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى وآخرين خلال الفترة الأخيرة، لكن لابد من الاتفاق على السعر المناسب، إلى جانب توفير البديل فى نفس المركز خلال الفترة المقبلة".

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جدير بالذكر أن الأهلى وضع على فوزى ضمن أبرز اللاعبين الذين يريدهم لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة.