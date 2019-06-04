"العيد فرحة" .. أولاد الننى مع جدو...

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جدة - عمرو شويل

نشر ناصر النني والد محمد النني نجم وسط نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، جمعته بأحفاده سيف وأدم أبناء الفرعون المصري عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك.



والد الننى مع أحفاده

وحصد الننى، المركز الثانى فى الدوري الأوروبى، بعد خسارة أرسنال المباراة النهائية أمام تشيلسي بنتيجة 4 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، على ملعب "الأولمبى" فى باكو عاصمة اذربيجان.

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ولم يلعب محمد الننى فى لقاء نهائى الدوري الأوروبى، وظل طوال المباراة جالسا على مقاعد البدلاء.

يذكرأن الننى يستعد للمشاركة مع منتخب الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.