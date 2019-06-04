شكرا لقرائتكم رغم البقاء.. الاتحاد السكندرى يخصم 10% من عقود لاعبيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى على خصم 10% من قيمة عقود لاعبى الفريق لسوء الأداء والنتائج خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى المصري الممتاز للموسم الحالى.

وأكد مجلس الاتحاد أن هذا الخصم يأتى لعدم ظهور زعيم الثغر بالمظهر اللائق الذى يليق بقيمة هذا الكيان والصرح العظيم رغم ما قامت به إدارة النادى من توفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.

وأضاف :"مجلس إدارة النادى بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم و تحقيق آمال وطموحات جماهيره".

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وتأكد بقاء الاتحاد السكندري فى الدوري بعد فوزه الكبير على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة، إذ ارتفع رصيد زعيم الثغر إلى 39 نقطة، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 38.