شكرا لقرائتكم موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موعد انطلاق قناة الفريق الأبيض الجديدة. وقال مرتضى منصور :" قناة الزمالك ستنطلق بعد العيد بأسبوعين". ويذيع نادي الزمالك برنامج خاص فى الوقت الحالى بأحدى القنوات الخاصة عن طريق نظام تأجير الهواء حيث يذاع البرنامج بشكل يومى ويقدمة عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء السابقين على رأسهم خالد الغندور.

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