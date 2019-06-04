شكرا لقرائتكم رئيس الكاف يشكر مصر على دعمها الكبير لإنجاح أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكر للدولة المصرية و الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الأجهزة المعنية على الدعم المستمر العمل الضخم لإنجاح بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر الشهر الحالي. كما وجه رئيس الاتحاد الأفريقي الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة و مجموعة عمل البطولة على هذا الجهد الكبير. Advertisements جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي المنعقدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس.

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