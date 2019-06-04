شكرا لقرائتكم حمدالله: نادٍ إيطالي يطاردني.. والمقارنة مع ماجد أمر صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، أنه تلقى عدة عروض أبرزها من الدوري الإيطالي، مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة مع فريق النصر ومتمسك بالبقاء في الدوري السعودي.

وقال حمدالله "28 عاما" في مقابلة مع قناة "medi 1" المغربية: ما زلت مرتبطا بعقد مع النصر لمدة عامين، وأشعر بالراحة، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد عروض مقدمة، لأن لدي عروضا من عدة أماكن مختلفة ولا أستطيع أن أذكر أسماء الأندية حاليا.

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وأضاف: العرض الذي كان مفاجئا بالنسبة لي قدم من نادٍ يلعب في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، علما أنني حلمت دوما باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الأيام المقبلة ستتضح الأمور بشكل كامل.

وأوضح حمدالله أنه متمسك بالبقاء مع نادي النصر، وأردف: أنتظر انتخابات مجلس الإدارة من أجل الاجتماع مع رئيس النادي، علما أن هناك بندا في عقدي مع النصر يتيح لأي فريق شراء العقد عند دفع الشرط الجزائي، ولكن مستحيل أن أتجه إلى هذا الجانب، وكل الأمور بيد نادي النصر ولن أكسر العقد إلا بإرادة النادي.

وبخصوص أبرز الصعوبات التي واجهته مع النصر، ذكر: المقارنة مع ماجد عبدالله كان أصعب أمر واجهني في النادي، لأنه على مدار السنوات الماضية دائما ما يقارن أي مهاجم يأتي للنصر مع رمز الفريق ماجد عبدالله، كما أن جماهير النصر لا تعترف بالإصابات بل فقط بتسجيل الأهداف، وبعد مرور الوقت انسجمت بشكل كبير، خاصة أنني واجهت صعوبة في ذلك لكثرة النجوم.