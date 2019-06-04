لاعب برشلونة السابق يقبل عقوبة الحبس بتهمة التهرب الضريبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تقبل البرازيلي أدريانو كوريا لاعب برشلونة وإشبيلية الإسبانيين سابقا عقوبة الحبس 14 شهرا بتهمة التهرب الضريبي.
ووفقا لصحيفة "دياريو سبورت" يوم الثلاثاء فإن أدريانو تقبل العقوبة بعد تورطه في إخفاء 650 ألف يورو خلال فترة احترافه في الدوري الإسباني.
لكن بموجب الاتفاقية التي توصل لها ادريانو مع سلطات الضرائب في إسبانيا فإنه لن يدخل السجن.
وبموجب القانون الإسباني فإن عقوبة التهرب الضريبي للمرة الأولى والتي يكون حكم السجن فيها لأقل من 24 شهرا فإنه ليس من الضروري إيداع المتهمين في الحبس.
ووافق أدريانو المدافع الحالي لبشكتاش التركي على دفعة غرامة مالية بقيمة مليون يورو.
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