صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الحدود.. والمباريات المتبقية للأحمر والأبيض.. وفرص فوزهما باللقب

كتب: ضياء السقا

سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع حرس الحدود، بهدف لكل منهما، مساء الإثنين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل بهاء مجدي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، ثم أدرك خالد بوطيب التعادل للزمالك في الدقيقة 65.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ 68 نقطة في المركز الثالث، من 31 مباراة، متأخرا عن الأهلي المتصدر بفارق 6 نقاط، حيث خاض الأحمر 32 لقاء، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بـ70 نقطة من 34 مواجهة.

المباريات المتبقية للأهلي والزمالك:

وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري.

مباريات الأهلي: المقاولون- الزمالك.

مباريات الزمالك: الجونة- الإسماعيلي- الأهلي.

فرص فوز الأهلي والزمالك بالدوري:

-إذا فاز الأهلي بمبارياته المتبقية يفوز بالدوري بغض النظر عن نتائج الزمالك.

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-إذا فاز الزمالك بمبارياته المتبقية يفوز بالدوري بغض النظر عن نتائج الأهلي.

-تعادل الأهلي مع المقاولون وفوزه على الزمالك يضمن للأحمر الفوز بالدوري.

- تعادل الأهلي مع المقاولون وتعادله مع الزمالك يضمن للأحمر الفوز بالدوري.

- خسارة الأهلي من المقاولون وفوزه على الزمالك يضمن للأحمر الفوز بالدوري.

- خسارة الأهلي من المقاولون، وتعادل الزمالك فى مباراة من الإسماعيلي والجونة والفوز بالأخرى ثم الفوز على الأهلي، يضمن للأبيض الفوز بالدوري.

- خسارة الأهلي من المقاولون، وهزيمة الزمالك في مباراة من الإسماعيلي والجونة والفوز بالأخرى ثم الفوز على الأهلي، يضمن للأبيض الفوز بالدوري.

ملحوظة: في حال تعادل الفريقين في النقاط بعد الجولة الأخيرة، يتم النظر للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف.

ترتيب الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب الترتيب بـ18 هدفا، يليه خالد قمر ومحمود علاء بـ14 هدفا لكل منهما.