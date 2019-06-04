شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 10 % من عقود لاعبى الإتحاد السكندرى لسوء الأداء و النتائج بالدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم ما يعادل قيمة 10 % من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم نظراً لسوء الأداء و النتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى العام الممتاز للموسم الرياضى 2018-2019 .

ويأتى الخصم أيضا لعدم ظهور زعيم الثغر بالمظهر اللائق الذى يليق بقيمة هذا الكيان والصرح العظيم رغم ما قامت به إدارة النادى من توفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادى بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم وتحقيق آمال و طموحات جماهيره و مجلس إدارته.