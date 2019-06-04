شاهد .. "سيف وآدم" محمد الننى بصحبة جدهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ناصر الننى والد محمد الننى نجم وسط نادى أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، صور جمعته بأحفاده سيف وأدم أبناء الفرعون المصرى عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك.
وتسلم النجم المصرى محمد الننى، ميدالية صاحب المركز الثانى فى الدورى الأوروبى، بعد خسارة فريقه المباراة النهائية أمام نظيره تشيلسى بنتيجة 4 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، على ملعب "الأولمبى" فى باكو عاصمة اذربيجان.
ولم يشارك محمد الننى فى لقاء نهائى الدورى الأوروبى، وظل طوال المباراة جاليسا على مقاعد البدلاء.
ويستعد النجم المصرى للمشاركة مع منتخب الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
ناصر النني
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