شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: الزمالك يستطيع التتويج بلقب الدورى فنيا.. ولست مع رحيل جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن تعيين الجهاز الفنى الجديد كان ضروريا منذ بداية الموسم الجديد مع الإبقاء على جروس حتى انتهاء مسابقة الدورى .

وأضاف يكن أن تعيين خالد جلال فى هذا التوقيت سيمثل له ضغطا كبيرا، خاصة أنه مطالب بالبطولة، مشيرا إلى أن الزمالك فنياً قادر على التتويج بلقب الدورى، حتى لو لم يكن الأداء غير مرضٍ للكثيرين.

يذكر أن الزمالك خسر 4 نقاط مهمة أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود بالتعادل فى مؤجلات الدورى.