مران وحيد للمنتخب الأولمبى بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة قبل السفر لأوزبكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مرانا وحيدا فى الخامسة مساء الغد على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة قبل السفر إلى أوزبكستان.
وينطلق غدا معسكر المنتخب الأولمبى ، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وأعلن شوقي غريب قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم :- عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ومصطفي شوبير وأسامه جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان و محمود مرعي ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدي و شريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.
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