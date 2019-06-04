شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حارس الإسماعيلى فى لحظات مبهجة مع "حنين ومراد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا نصفه الحلو وحياته العائلية التى تدفعه للمزيد من إثبات الذات، فنجد أن محمد عواد حارس الإسماعيلى العائد إلى قلعة الدراويش مجددا بعد انتهاء إعارته فى الوحدة السعودى يهتم كثيرا بحياته الشخصية مع زوجته حنين وابنه مراد.

ويحرص عواد على ظهور حنين معه ونجله مراد فى كل المناسبات، خاصة من خلال نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ويرصد الخليج 365 لقطات ترصد اللحظات المبهجة فى حياة عواد مع حنين ومراد فى الصور التالية..



محمد عواد و حنين فى السعودية



محمد عواد و حنين فى نزهة



محمد عواد وحنين

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محمد عواد و زوجته و نجله فى لحظة مرح



محمد عواد و زوجته فى نزهة



محمد عواد و زوجته و أبنه



محمد عواد و حنين مع طفلهما مراد



محمد عواد وحنين 2