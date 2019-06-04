الان تتابع الصين تستضيف كأس آسيا في 2023 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
فازت الصين اليوم الثلاثاء بحق استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم عام 2023.
ولم تتقدم أي دولة بخلاف الصين بطلب استضافة البطولة القارية، ليصدق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم على اختيارها لاستضافة البطولة قبل انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس غدا الأربعاء.
وانسحبت اندونيسيا وتايلاند في 2017 من سباق استضافة البطولة وسارت كوريا الجنوبية على نفس النهج ولكن في العام الحالي.
وتستضيف الصين البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة .2004 ونظمت الإمارات النسخة الماضية للبطولة والتي فازت قطر بلقبها للمرة الأولى في تاريخها.
وابدت الصين اهتمامها باستضافة كأس العالم 2030 وكذلك مونديال الأندية عام 2021 الذي سيقام للمرة الأولى بمشاركة 24 فريقا.
ومن المقرر أن تستضيف الصين كأس آسيا في 12 مدينة لكنها لم تحدد بعد مواعيد البطولة.
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