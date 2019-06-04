شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «يوفيتش» أولى صفقات ريـال مدريد الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريـال مدريد الإسباني رسميًا ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من نادي إنتراخت فرانكفورت، الألماني، بعقد يمتد 6 سنوات، حتى 30 يونيو 2025.

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وتكلفت صفقة انتقال اللاعب إلى العاصمة الإسبانية 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات، حسب صحيفة «ماركا»، الإسبانية المقربة، من النادي الملكي.

وستذهب نسبة 30% من قيمة الصفقة إلى نادي بنفيكا البرتغالي، النادي الأسبق للاعب الدوري الصربي بموجب الاتفاق الموقع بين النادي وفرانكفورت إبان انتقال صاحب الـ21 عامًا إلى الأخير.

وكان «يوفيتش» قد أعير من بنفيكا لفرانكفورت، قبل أن يفعل النادي الألماني بند أحقية الشراء مقابل 6 ملايين يورو.