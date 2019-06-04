شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكينباور» يطلب من «كلوب» تدريب بايرن ميونخ.. ومدرب ليفربول يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكينباور من مواطنه يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا قبل أيام، العودة إلى ألمانيا لتولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ.

وقال «بيكنباور»، في حوار مع صحيفة «بيلد»، الألمانية: «لا أريد شيئًا أكثر من رؤية كلوب يعود لبايرن ميونخ يومًا ما، سيكون خيارًا مثاليًا، يورجن جلب نوعا جديدا من كرة القدم إلى ألمانيا وما بدأه في دورتموند كرره في ليفربول».

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وأضاف لاعب ومدرب بايرن ميونخ سابقًا: «أعتقد أن العمل في إنجلترا يسلب منك الطاقة، كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لديك مسؤولية أكبر من مسؤولية المدرب في البوندزليجا مع وجود بطولتي كأس ودوري أطول قليلًا، عدد المباريات أكبر بشكل واضح مما يجري في ألمانيا».

ولم يفوت «كلوب» الفرصة للرد على أسطورة المانشافت عبر صفحات الصحيفة الألمانية نفسها معلقًا: «أنا أحب فرانز، وهو يحبني، ولكن لدي عقد طويل الأمد في ليفربول، ولكني أفضل أن يقول ذلك على أن يقول أو يفكر أنني لا يمكنني أن أكون مدربًا لبايرن».

واستطرد: «على أى حال، كل من بايرن وبروسيا دورتموند لديه مدرب جيد جدًا، وما يمكن أن يحدث خلال 5 سنوات أو أكثر لا أعلمه، ربما سيكون هناك مدربون آخرون تمامًا لديهم الإمكانية».