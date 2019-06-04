شكرا لقرائتكم خبر عن «دي ليخت» يتحدث عن «الخيار المنطقي» لمستقبله وصعوبة الحياة خارج هولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت وجود ما أطلق عليه «خيارًا منطقيًا» بين الأندية التي تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويجذب قائد أياكس الهولندي اهتمام العديد من كبار أندية القارة العجوز، إذ يعتبر الهدف الأول لمانشستر يونايتد لتدعيم خط دفاعه، كما يعتبر أحد أهم أهداف برشلونة بعد ضم البلوجرانا لزميله في الفريق فرينكي دي يونج.

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وأوضح «دي ليخت» أنه يملك عددا من الخيارات، فيما يعتبر واحدا منها أكثر منطقية من الآخرين، قائلًا، حسبما نقلت صحيفة «ميرور»، البريطانية: «أنا متحمس جدًا لما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب، وأيضًا أحاول البقاء هادئًا، أرى هذا كتحدٍ، هذا أهم شىء».

وأضاف: «هناك العديد من الخيارات، وحقًا أرغب في اختيار الأفضل، منطقيًا هناك خيار أفضل من الآخر».

ولمح اللاعب إلى احتمالية بقائه في أياكس حين قال: «الحياة في الغربة قد تكون صعبة، ولكني أبقى شابًا هولنديًا عاديا، أنا لست مختلفًا عن الآخرين، ربما تكون الحياة بالخارج أكثر صعوبة بالنسبة لي».