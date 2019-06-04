شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل محمد صلاح مع مراسلة اعتقد أنها تحاول تقبيله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انطلق لاعبو ليفربول عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، للاحتفال مع الجماهير، وكذلك إجراء المقابلات الصحفية والتليفزيونية، ومنهم النجم المصري محمد صلاح، الذي اعتقد في إحدى تلك المقابلات ربما أن المراسلة ستحاول تقبيله، كما لفتت صحيفة «آس»، الإسبانية.

وبينما رد المصري على سؤال للمراسلة الإسبانية إيزابيل فورنر انحنت تجاهه ربما لكي يسمعها وسط أهازيج الجماهير وهتافاتهم، إلا أنه يبدو أنه اعتقد أنها ستقبله ليتراجع برأسه للخلف سريعًا ويرفع يده لإيقافها قبل أن يدرك أنها توجه إليه سؤالًا آخر فيعود ليقرب أذنه منها لسماعها.