الكاف يبدأ اجتماعه الطارئ لمناقشة أزمة نهائي الأبطال

انطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد الاجتماع حاليا، فيما تجمع عدد كبير من جماهير الفريقين أمام مقر عقد الاجتماع.

وكان أحمد أحمد رئيس الكاف، قد دعا السبت الماضي، اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ اليوم، لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الأفريقية.

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ورفض الوداد، استكمال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.

ولم يتم احتساب هدف وليد الكرتي بداعي التسلل، وأعلن الحكم، فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية.

وتواجد بعض مشجعي الترجي والوداد أمام المكان الذي يحتضن الاجتماع الطارئ للاتحاد الأفريقي.