تطور مهم في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها من القضية، قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام.

ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب.

وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها".

ولفت البرنامج إلى أن مكتب المحامي فسخ عقده مع السيدة الشابة.

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وبث البرنامج الإخباري الذي يعرض على قناة (جلوبو) الرسالة، وكذلك مقاطع من المحادثة التي جرت بين المحامي وموكلته، التي أبدت رغبتها في تسريب القضية للصحافة.

وقال مكتب المحامي إنه عقد اجتماعا مع ممثلين عن نيمار لتوقيع اتفاق خارج نطاق القضاء، ولكنهم "استخفوا بما حدث، للأسف".

ووجهت للاعب نادي باريس سان جيرمان (27 عاما) تهمة اغتصاب فتاة، يوم 15 من مايو/آيار الماضي في فندق بالعاصمة الفرنسية.

ونشر نيمار مساء السبت فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يضم المحادثات بينهما، ما دفع الشرطة البرازيلية لطلب التحقيق معه لقيامه بذلك.