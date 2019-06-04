عقوبات صارمة تنتظر عمر خريبين

يواجه السوري عمر خريبين، لاعب الهلال السعودي الذي كان معارا لبيراميدز، خطر التعرض لعقوبات من قبل اتحاد الكرة في بلاده.
ومن المقرر ان يجتمع اتحاد الكرة السوري برئاسة فادي دباس، مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة فجر إبراهيم، لدراسة اعتذار عمر خريبين، عن عدم خوض وديتي إيران وأوزبكستان.
وكشفت تقارير أن عددا من أعضاء الاتحاد سيطالبون بفرض عقوبات صارمة بحق خريبين بسبب غيابه المتكرر عن وديات المنتخب.
وأكد المصدر أن فجر إبراهيم أعرب عن غضبه الشديد بعد قرار خريبين، خاصة وأنه في جاهزية فنية وبدنية وذهنية مثالية، وكذلك من طريقة تعامله مع اتصالات الجهاز الإداري والفني لنسور قاسيون.
ومن المتوقع أن يكون الاجتماع المرتقب بعد عودة المنتخب السوري من خوض وديتي إيران وأوزبكستان.
يذكر أن عمر خريبين، اعتذر أكثر من 4 مرات عن وديات منتخب بلاده، وغاب عن معسكر النمسا الصيف الماضي بقيادة المدرب الألماني بيرند ستنيج.
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