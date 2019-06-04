رونالدو يحسم موقفه من قدوم ساري

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي، ليقود الفريق بداية من الموسم الجديد، خلفًا لماسيميليانو أليجري.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني الإيطالي لا يتمتع بموافقة إدارة يوفنتوس فقط، لكن أيضًا البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وهداف البيانكونيري، أبدى رغبته في إتمام تلك الصفقة".
وأوضحت الصحيفة أن موافقة رونالدو، على التعاقد مع ساري، تأتي من منطلق أن الأخير يقدر دائمًا مهاجميه، بجانب الكرة الهجومية التي يتميز بها وغزارة الأهداف، وهو ما يرغب الدون في رؤيته بيوفنتوس.
وكان رونالدو قد أبدى غضبه من الطريقة التي لعب بها أليجري، مدرب الفريق السابق، في مباريات عديدة، خاصة أمام نابولي بالدوري الإيطالي، وأياكس أمستردام بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما وصف فريقه بأنه افتقد للشجاعة، بعد توديع منافسات البطولة.
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