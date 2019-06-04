جوميز يوجه رسالة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافتمبي جوميز رسالة للأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب جوميز على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

“أتمنى من الله أن يجلب لكم السعادة والرخاء والسلام في هذه المناسبة المباركة”.

وأردف:

Advertisements

“أتمنى لكم جميعًا ولعائلاتكم عيد فطر سعيد”.

وقد أعلنت المحكمة العليا اليوم الإثنين المتمم لشهر رمضان، على أن يكون غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك بالمملكة، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وقدم جوميز مستويات قوية مع الزعيم وذلك رغم الخروج من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي، بعد فوز التعاون بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.