الحساب الرسمي لأبطال آسيا عن حسين عبد الغني: العمر مجرد رقم

امتدح الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، على تويتر، مجهود نجم نادي الأهلي، حسين عبد الغني، وذلك وفقًا لإحصائية تقارن بين المدافعين الأكثر نجاحًا في استخلاص الكرة.

وكتب الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

“العُمر مجرد رقم للاعب الأهلي حسين عبدالغني، فقد بلغ الثانية والأربعين من عمره وجاء ثالثًا خلف لاعبين آخرين من الأندية الآسيوية وهما لاعب بوريرام يونايتد ويراواتنودوم ولاعب ذوب آهن أصفهان الإيراني ميلاد فخر الديني”.

وأردف:“هؤلاء اللاعبين بالإضافة إلى لاعبين آخرين ومن بينهم حسين عبدالغني كانوا المدافعين الأكثر نجاحًا في استخلاص الكرة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا العام الجاري”.