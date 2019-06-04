فيتوريا: كرة القدم في المملكة أفضل من البرتغال وفرنسا

أعرب البرتغالي روي فيتوريا -المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر- عن سعادته الكبيرة بالموسم الذي قضاه مع العالمي، مؤكدًا أن البيئة الرياضية في المملكة رائعة وتتفوق على نظيرتها في فرنسا وإنجلترا.

وفي تصريحات صحفية، قال المدرب:

“هناك الكثير من الأشياء التي يجب التفكير فيها في كرة القدم البرتغالية، ولكن هناك جانب مشترك، أن من يتابع الكرة الفرنسية والإنجليزية وجماهيرها يقول أن البيئة هناك صحية، لكن في السعودية أشعر أن كرة القدم أكثر صحة، ويوجد هنا تنافس كبير بين الأندية”.

وأضاف:

“الناس يتجولون مع أعلام أنديتهم بجوار بعضهم البعض، والتعايش الرياضي لا بد أن يتواجد في البرتغال لأنها تفتقده، إضافة إلى ذهابي لملعب الهلال المنافس وعوملت بشكل جيد للغاية، هنا جزء صحي وهو ليس موجود في البرتغال”.

وواصل:

“يجب تعليم الأطفال كيف يحبون كرة القدم بشكل عام وليس فقط ناديهم الخاص، يجب أن يبدأ هذا التعايش الرياضي مبكرًا لأنه سيترك أثرًا جيدًا في الخلف”.

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وأردف:

“عندما أتيت إلى المملكة أخبروني أن لا أتحدث كثيرًا عن الحكام والتنظيم، لكنني اعتقدت أنه من الأفضل أن أظل صامتًا على الرغم من أنني في بعض الأيام لم أكن أعرف في يوم الجمعة أين ستكون المباراة يوم الأحد”.

واستكمل:

“كذلك العقوبات التي تصدر من اتحاد القدم غير واضحة سواءً ضد اللاعبين أو الحكام، وبشكل مستمر كنت أنتظر العقوبات ضد نادينا، والجميع كان قلقًا بشأن المصداقية”.

وعن تقنية الفيديو “VAR” أتم فيتوريا حديثه، قائلًا:

“أداة تقنية الفيديو رائعة، لكن لا تتواجد في البرتغال لأن ثقافتنا لا تسمح لها بحل المشكلات، في المملكة تتواجد هذه التقنية وساعدتنا في تحسين التحكيم”.

الجدير بالذكر أن فيتوريا نجح خلال موسمه الأول مع النصر في قلب الطاولة على نادي الهلال، وتمكن العالمي من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لينهي سيطرة الهلال على البطولة.