إدارة الفتح تواصل إبرام الصفقات استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد

يسعى مجلس إدارة نادي الفتح -برئاسة سعد العفالق- إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعددٍ من الصفقات المميزة، وذلك حتى يتمكن الفريق من المنافسة خلال الموسم الرياضي الجديد.

في هذا الصدد، اتفقت الإدارة مع لاعب الوسط البولندي ميشال جانوتا لتمثيل ألوان النموذجي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى سنتين، قادمًا من نادي أركا غدينيا البولندي.

وأوضحت الإدارة أن التعاقد مع اللاعب جاء بتوصية من المدير الفني للفريق التونسي فتحي الجبال، مشيرة إلى أن اللاعب يتمتع بإمكانيات عالية ستكون إضافة قوية للفريق.

من جهته، أعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.