شكرا لقرائتكم فرج عامر: سموحة لن يفرط فى حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه من الصعب التفريط فى حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، لأنه هداف الفريق وأفضل هداف فى الدورى الممتاز وهو ما يجعله يحافظ عليه فى صفوف سموحة من أجل مستقبل أفضل للفريق فى الدورى الموسم المقبل.
وقال عامر أن حسام حسن تلقى العديد من العروض المغرية تصل إلى أرقام ضخمة ومع ذلك لا يستطيع التفريط فيه خاصة أن الجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن يتمسك به كمهاجم اساسى وهو جدير بهذه الثقة.
وأضاف عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة فى الموسم القادم بدون مهاجمة حسام حسن مهما كانت الاغراءات المادية فى ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا فى شرائه.
وشارك حسام حسن مع سموحة هذا الموسم فى 28 مباراة بين الدورى وكأس مصر وسجل 11 هدفا وصنع اثنين آخرين.
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